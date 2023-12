Quickie vom 29. Dez. 2023, eingestellt von Rian

silvester : stuttgart

Hey Party People! Bereit für eine unvergessliche Silvesternacht? Markiere den 31. Dezember 2023 ab 23:50 Uhr in deinem Kalender! Im Gewölbekeller wird's ab 0:30h wild mit den heißesten Silvester- und Party-Hits und einer Prise 90er und 00er Musik!Starte mit uns schon um 23:50 Uhr vor der Tür und lass uns gemeinsam den Countdown zum neuen Jahr beginnen! Egal, ob du für einen relaxten Abend oder eine durchtanzte Nacht bereit bist – bei uns bist du genau richtig!Komm einfach so, wie du bist, und feiere in deinem Style. Wir sorgen für die großartige Stimmung, den Rest bestimmst du!Im Gewölbekeller erwarten dich eine festliche Atmosphäre, neue Freundschaften und ein Mix für jeden Musikgeschmack – ohne dein Portemonnaie zu strapazieren.Diese Nacht wird legendär, das versprechen wir! Hol deine Crew zusammen und feiere mit uns den Jahreswechsel!