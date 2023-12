Quickie vom 29. Dez. 2023, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Es hat sich bewährt, deswegen machen es dieauch 2024 wieder gemeinsam.Wenn ihr amnichts verpassen wollt, sichert euch jetzt das beliebte Kombi-Ticket für die Lovepop im White Noise & Breitengrad 17 und die Pump im Climax Institutes für spektakuläre 20 € (+ VVK-Gebühr).2 Partys | 3 Venues | 4 Dancefloors | 8 DJs | 1 TicketDen direkten Link zum Vorverkauf findet ihr unten, ebenso die Links zum jeweiligen Programm beider Partys.Das Kombiticket ist limitiert, es ist - falls nicht im VVK ausverkauft - auch an den Abendkassen für 23€ erhältlich.Natürlich gibt es auch Einzeltickets für jede Party an den Abendkassen & ebenfalls Vorverkauf.Feel the LOVE - get PUMPed!