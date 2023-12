Quickie vom 25. Dez. 2023, eingestellt von Rian

Viele Apotheken können keine PrEP-Medikamente im Großhandel nachbestellen

Quelle: Deutsche Aidshilfe

Neue Recherchen der Deutschen Aidshilfe (DAH) am 18. und 19.12. bei zahlreichen HIV-Schwerpunktapotheken sowie Schwerpunktärzt*innen zeigten, dass viele Apotheken derzeit keine Medikamente mit der Wirkstoffkombination Emtricitabin plus Tenofovir (FTC+TDF) nachbestellen können und nur noch ihre Bestände abgeben. Wie lange diese ausreichen, ist individuell verschieden: Einige haben bereits keine Lagerbestände mehr, andere gehen davon aus, dass sie länger mit den Medikamenten hinkommen.Die Gründe für den Engpass sind offenbar vielschichtig. So haben zum Beispiel zwei Fabriken nach unseren Informationen Produktionsprobleme, außerdem scheint es einzelne Schwierigkeiten in der Lieferkette und eine verstärkte Nachfrage zu geben. Auch Preisunterschiede auf dem europäischen Arzneimittelmarkt dürften eine Rolle spielen: Hersteller bekommen in vielen Nachbarländern offenbar mehr Geld für ihre Medikamente als in Deutschland.Wann das Medikament wieder bestellbar sein wird, lässt sich derzeit nicht genau sagen. Ein großer Hersteller hat zwar für Anfang Februar eine neue Lieferung angekündigt, doch kann sie voraussichtlich nicht den gesamten Bedarf abdecken.Wer Schwierigkeiten hat, das PrEP-Medikament zu bekommen, sollte sich an ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft HIV-kompetenter Apotheken (DAHKA) oder eine Online-Apotheke wenden. Die Inhaltsstoffe und damit auch die Wirkung der verschiedenen Generika sind gleich.Für einige Anwender*innen der täglichen Dauer-PrEP könnte es zudem eine Option sein, zumindest vorübergehend auf die sogenannte anlassbezogene PrEP umzusteigen, bei der man lediglich vor und nach (geplantem) Sex Tabletten nimmt (nähere Informationen dazu finden sich unter aidshilfe.de/hiv-prep/einnahmeschema ).