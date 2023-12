Quickie vom 22. Dez. 2023, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Wer am Heiligen Abend nicht alleine sein möchte oder einfach nur gemütlich mit Gleichgesinnten einen schönen und friedlichen Abend verbringen möchte, ist am kommenden Sonntag, ab 15.00 Uhr, im LSBTTIQ - Zentrum Weissenburg, in Stuttgart, herzlich eingeladen.Für Essen und Getränke, sowie Unterhaltung ist gesorgt.