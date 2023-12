Quickie vom 21. Dez. 2023, eingestellt von Rian

Stellungnahme des Katholischen LSBT+ Komitees zur Vatikan-Erklärung „Fiducia supplicans“ über Segnungen

glaube

|

Papst Franziskus und sein neuer Glaubenspräfekt Fernandez haben einen mutigen Schritt gemacht: Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare sind nicht mehr verboten. Damit holen sie durchaus erfolgreich den jahrzehntelangen Rückstand in Theologie und Seelsorge auf. Man will das klassische Verständnis von Segnungen erweitern und von der moraltheologischen Frage der Sündhaftigkeit (homo-)sexueller Handlungen abkoppeln.Leider klebt die vatikanische Erklärung an der bisherigen Lehre über die Ehe. Liebevolle Beziehungen außerhalb der lebenslangen Ehe zwischen Mann und Frau sind ihr fremd.