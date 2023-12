Quickie vom 18. Dez. 2023, eingestellt von Rian

kirche

|

Die katholische Kirche erlaubt nun die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, wie der Vatikan in einer Grundsatzerklärung mitteilt. Die Segnung gilt für "Paare in irregulären Situationen und gleichgeschlechtliche Paare", unter der Bedingung, dass sie nicht mit einer Eheschließung verwechselt wird. Die traditionelle Lehre zur sexuellen Vereinigung innerhalb der Ehe von Mann und Frau bleibt unverändert. Die Segnung darf nicht im Rahmen eines Gottesdienstes stattfinden und muss dem göttlichen Plan in der Schöpfung entsprechen. Die Erklärung wurde von Kardinal Victor Fernandez unterzeichnet und ausdrücklich von Papst Franziskus genehmigt.Die Entscheidung, die im Gegensatz zu früheren Aussagen steht, wird als Erweiterung des Segenverständnisses im Licht der seelsorgerischen Ideale von Papst Franziskus dargestellt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, begrüßt die Entscheidung und betont die Vielfalt von Segensformen in der Kirche. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, sieht die Entscheidung als längst überfälliges Signal und fordert eine Gleichbehandlung aller Liebesbeziehungen.