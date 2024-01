Quickie vom 2. Jan. 2024, eingestellt von Rian

kunst

Zum 70. Geburtstag des Stuttgarter Malers Hannes Steinert zeigt die Galerie Bovistra in Villingen-Schwenningen eine Ausstellung des Künstlers. Eine faszinierende Reise in die Welt der Sinne. Ein einfacher Pinselstrich oder ein Tupfer Farbe auf der Leinwand kann eine ganze Geschichte erzählen. In der Farbenwelt von Hannes Steinert gibt es keine Grenzen, nur endlose Möglichkeiten für völlig unterschiedliche Abenteuer und kreative Entfaltung