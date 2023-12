Quickie vom 15. Dez. 2023, eingestellt von Rian

Die LGBTQ Comedy Show – präsentiert von Markus Barth

comedy : stuttgart

Juni ist Pride Month, da ist es höchste Zeit, auch die queere Comedy in Deutschland zu feiern! Mit einer großen Show im Theaterhaus Stuttgart machen wir genau das und lassen queere Comedians aus ganz Deutschland das tun, was sie am besten können: Den Saal auf links drehen! Mal laut und mal leise, mal zeitlos und mal hochaktuell – aber immer eines: Wahnsinnig unterhaltsam. – Das ist Queer up! Comedy.Seien Sie dabei, wenn Sascha Korf, Teresa Reichl, Wommy Wonder, Marcel Mann, Julia Brandner und Lilo Wanders die Bühne des Theaterhauses stürmen, während DJane Lana Delicious mit ihren internationalen Beats und ihrem brasilianischen Temperament die Hütte zum Kochen bringt!