Bei der Mpox-Impfung tut sich etwas: Sie ist jetzt regulär über die Apotheken verfügbar - und damit auch über hausärztliche Praxen.Ab Mai 2022 gab es einen Ausbruch von Mpox („Affenpocken“, Monkeypox) vor allem in sexuellen Netzwerken von Männern, die Sex mit Männern haben. Seit Herbst 2022 werden in Deutschland nur noch wenige Fälle gemeldet. Ansteckungen sind weiterhin möglich, auch auf Reisen.Sie gehören zur Familie der Pockenviren. Auch wenn sie zum Glück in der Regel von alleine wieder ausheilen, kann eine Infektion schmerzhafte Hautveränderungen verursachen (Ausschlag, Bläschen, Pusteln, Wunden, Schorf). Wenn sie beim Sex übertragen werden, treten die schmerzhaften Hautveränderungen im Genital- und Analbereich auf.Der beste Schutz ist die Impfung. Sie ist kostenlos und auch für Menschen ohne Versichertenkarte möglich.