Quickie vom 19. Dez. 2023, eingestellt von Ben Hille

party: stuttgart

|

Am 06.01.24 startet die erste PUMP im neuen Jahr - gay, queer & open-minded. Wie immer am ersten Samstag von 23 bis 8 Uhr im Climax Institutes. We PUMP, you jump!Zum Feiertag im Januar präsentieren wir euch eine feste Climax-Größe: Jochen Junker. Seine „Paul’s Artist Clubnight“ ist seit 24 Jahren eine Institution im Stuttgarter Nachtleben und weit darüber hinaus bekannt. Sein Sound ist fresh und impulsiv mit tiefgreifenden House-Beats und bestechender Tonalität.Daneben rockt PUMP-Host und -Resident Umbra die Party mit queeren elektronischen Bangern zwischen Chicago House und hypnotisch-technoiden Rhythmen. Warm-up gibt’s vom Climax-Boss MCG. Und VJ Vikamin lässt den Floor für euch leuchten.Feel free to express yourself!Sexy outfits welcome: Sporty, kinky, topless oder in Drag.No body-shaming - auf unserem Dancefloor sind alle Körper schön!Wir wollen für unsere Community ein Safe Space sein.Get your booty on the floor - and PUMP it up!PUMP • Gay | Queer | House | TechnoPresented by Bang & CherryArtwork by Sissy That Talk