Quickie vom 12. Dez. 2023, eingestellt von Rian

fetisch : stuttgart

|

Das Programm fürs Maitreffen 2024 vomsteht, und die Tickets sind ab sofort online verfügbar. Das Programmheft ist auch bereits auf der Website online. In gedruckter Form wird es in Kürze in den Szene-Lokalen ausliegen. Außerdem findet ihr bereits alle Termine im Schwulst-Terminkalender.Es gibt viel zu erleben. Vom Puppy & Friends Brunch, der Stadtbahnfahrt „Gearhead-Express“ über ein Fetish Dinner und der Abendlichen Partysoderbis zu unserem Hauptevent dermit XXL Play & Dancearea, Live DJ und Candy Bar.Jetzt schnell sein und Tickets für unglaubliche Tage in der Schwabenmetropole sichern!