Quickie vom 19. Dez. 2023, eingestellt von Rian

party : stuttgart

|

Um unseren Gästen mehr Platz und noch mehr musikalische Vielvalt zu bieten, werden wir in den Wintermonaten das, direkt neben dem White Noise gelegene Breitengrad 17 als 3. Floor bespielen. Wie schon bei der Stuttgart Pride 2023 verwandeln wir das Restaurant zur Lovepop in einen asiatisch anmutenden Club mit perfektem Ton - & Lichtsystem. Während in der White Noise Bar weiterhin Pop & Dance zu hören sein wird und der Club wie immer rein elektronisch beschallt wird, wird der Musikstyle im Breitengrad 17 monatlich wechseln.Bei der Premiere im Breitengrad 17 am 6. Januar feiern wir ELLY und widmen ihr diesen Abend. Elly ist eine Stuttgarter DJ-Legende, mit 75 Jahren ist sie Deutschlands älteste, aktive weibliche DJ. Bevor sie das Breitengrad rocken wird, zeigen wir ab 22.30 Uhr das wundervolle, 45 minütige SWR-Porträt „DJ Elly – 75 Jahre und kein bisschen leise“.Support an den Decks erhält Elly an ihrem Abend von Lukas, der mit ihr frühers schon im Kings Club aufgelegt hat und im Juni 23 beim Lovepop Pride Warm-up auf dem Oberdeck von Fridas Pier zusammen mit ihr ein jetzt schon legendäres Set ablieferte, das auch Teil des SWR-Porträt ist.In die White Noise Bar kommt Käry aus Frankfurt, die dort ihre eigene Frauen-Partyreihe GurLZzz veranstaltet und auch Veranstalterin vom Bunten Rauschen in Karlsruhe war. Käry spielte schon auf fast allen bekannten, queeren Partys in Deutschland und steht bei den Lovepops in Augsburg & Stuttgart regelmässig hinter dem DJ-Pult. Pop, Dance und queere Klassiker stehen auf ihrem musikalischen Programm.Im White Noise Club gibt das junge Stuttgarter DJ Duo NO//Synonym, bestehend aus den Künstlern Jules R. & Seek, seine Lovepop-Premiere. Ihr Style wird von verschiedensten musikalische Einflüsse geprägt, von frühem House bis hin zu beschwingten Indie-Songs, Afro und melodischem Techno. Sie vereinen diese unterschiedliche Musikrichtungen zu ihrem eigenen, unverwechselbaren Sound. Unbekannt sind sie in Stuttgart nicht mehr, sie bespielten schon das Tanz im Park Open Air, das Waranga oder auch Fridas Pier.