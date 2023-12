Quickie vom 12. Dez. 2023, eingestellt von Rian

Was wäre ein festlicher Jahresausklang ohne Glanz, Glitzer und ein wenig Shade?Damit ihr alle so richtig glamourös das Jahr 2023 beenden könnt, laden wir euch alle herzlich zur „Winter Wonder Extravaganza" ein!Nach dem fulminanten Erfolg der Drag Show im Komma beim CSD Esslingen wollten wir das Jahr nicht ganz ohne Drag in Esslingen beenden! Und so kam uns die Idee einer Holiday Drag Show. Freut euch auf spektakuläre Performances, festliche Outfits, viel Spass und Witz, sowie einen bunten Winterstrauss an Dragkunstler:innen: Holey Father, Queen Henni, Benji Broken, Startruck Darkness, Dua Look und Cherry Bliss.Veronica Mont Royal und Didi Divalicious werden durch den Abend führen und die Show moderieren, natürlich auch performen.