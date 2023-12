Quickie vom 9. Dez. 2023, eingestellt von Rian

wintermarkt : esslingen

Tauche im Poppinski in Esslingen in unseren queeren Wintermarkt ein. Leider ist die Winterzeit mit ihren Feiertagen für viele queere Menschen keine erholsame Zeit. Feiern mit der Herkunftsfamilie, intime Fragen zum Beziehungsstatus oder die Konfrontation mit menschenfeindlichen Aussagen und Parolen am Esstisch.Wir wünschen uns daher einen Raum, an dem sich queere Menschen mit ihrer chosen family (Wahlfamilie, die nicht unbedingt auf biologischer Abstammung basiert) treffen, austauschen, gemeinsam Spaß haben, neue Leute kennenlernen und sich wohl fühlen können.Erlebe eine zauberhafte Atmosphäre mit Waffeln, Zuckerwatte, Glühwein und Punsch Entdecke kunstvoll gefertigte kleine Werke von talentierten lokalen Kunstler*innen und Handwerker*innen und stöbere durch queere (Kinder)Bücher.Freue dich auf ein Highlight des Abends - unser mitreißendes Drag Bingo mit unserer Esslinger Drag Queen Veronica Mont Royal, der Stuttgarter Legende Didi Divalicious und dem einzigartigen Drag Artist Holey Father!Der Eintritt ist frei, jedoch sind Spenden herzlich willkommen, um dieses besondere Event zu unterstützen. Sei dabei - let's spread love and warmth!