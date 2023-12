Quickie vom 5. Dez. 2023, eingestellt von Rian

Tretet ein ins Jahr 2024 mit unserer ersten queeren Silvesterextravaganza am 31. Dezember im brandneuen Romy S. Stuttgart!Erlebt den Beat mit den besten Klängen von Flexnetix, die nicht nur den Musikgeschmack Stuttgarts beherrscht, sondern auch ihren Geburtstag rockt! Mister B wird die Party am Kochen halten, begleitet von Housemade Lipsyncs und einer wilden Mischung aus HipHop, Pop, Latin, World Beats!Feiert mit DJane Flexnetix, die seit vielen Partys unzählige tolle Momente als Teil der QueerHarem Family geschaffen hat. Gemeinsam haben wir die Tanzfläche erobert und werden das neue Jahr mit Liebe und unvergesslichen Erinnerungen begrüßen!Das Jahr und Weihnachten wird/waren besonders expensive… Daher als kleines Dankeschön an Stuttgart gibt es den Super Special-Preis im Vorverkauf! Seid bereit für eine Nacht voller Liebe, Musik und dem einzigartigen QueerHarem-Vibe!