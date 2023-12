Quickie vom 30. Nov. 2023, eingestellt von Rian

weihnachtsmarkt : heidelberg

Ob Rathaus, Herkulesbrunnen oder die Heiliggeistkirche: Am Pink Monday erstrahlt der Heidelberger Marktplatz einen Abend lang komplett in Pink. Einwohner*innen und Gäste treffen sich mit der queeren Community, um gemeinsam zu feiern.Die Heiliggeistkirche öffnet abends ihre Türen und erstrahlt aus Solidarität und als Zeichen der Toleranz nicht nur außen sondern auch innen in leuchtendem Pink. Der Eintritt ist frei.Auch in diesem Jahr wird es den speziell für den Pink Monday vom Weingut Adam Müller kreierten „Pink Glühwein“ und natürlich die 2023-Sonderedition der „Pink Monday-Weihnachtstasse“ geben. Die Tassen sind längst zu Sammlerstücken geworden und werden automatisch beim Kauf des ersten Pink Glühwein mit erworben.Der Pink Monday ist zwischenzeitlich ein Kult-Event des Weihnachtsmarkts geworden, auf den sich nicht nur die LGBT+-Gemeinschaft freut, sondern alle Besucher*innen. Jedes Jahr ist er bunt, vielfältig, bringt immer gute Laune und eine große Spendensumme für die AIDS-Hilfe Heidelberg.