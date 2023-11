Quickie vom 30. Nov. 2023, eingestellt von Rian

party : tübingen

Die letzte Luscht-Party in diesem Jahr steht unter dem weihnachtlichen Motto "Der Nussknacker". Einmal im Quartal findet die LuSchT im Schlachthaus in Tübingen statt. Die Mottoparties sorgen dabei für eine ganz eigene, besondere Stimmung und sind genauso vielfältig, wie ihre Besucher. Von und für Lesben, Schwule und Bisexuelle und rein ehrenamtlich, unterscheiden wir uns darüber hinaus von den meisten anderen Queerparties. Die Erlöse der Party werden für Projekte der Aidshilfe Tübingen - Reutlingen e.V. verwendet.Everybody is welcome - Mixed Music - Be who you want to be