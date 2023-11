Quickie vom 30. Nov. 2023, eingestellt von Rian

zentrum : karlsruhe

Der Verein queerKAstle , der sich seit 2022 für die Einrichtung eines queeren Zentrums in Karlsruhe einsetzt, hat Grund zu feiern. In den Haushaltsdebatten stimmte der Karlsruher Gemeinderat einem Antrag von Die Grünen über 35.000 Euro für einen queeren Begegnungsraum zu. Mit 34 Ja- und 10 Neinstimmen gab der Gemeinderat trotz angespannter Haushaltslage ein klares Votum ab. Ein vollwertiges queeres Zentrum im Sinne der Zukunftsvision von queerKAstle ist mit dieser vergleichsweise geringen Fördersummer nicht möglich. Deshalb will der Verein als weiteren Schritt auf dem Weg zu einem echten queeren Zentrum nun erst einmal mit kleineren Räumlichkeiten und einem reduzierten Angebot starten.