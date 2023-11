Quickie vom 28. Nov. 2023, eingestellt von Rian

Susanne Heydenreich und der LC Stuttgart e. V. werden für besonderes Engagement im LGBT-Bereich ausgezeichnet

Quelle: Salz der Erde MCC Gemeinde Stuttgart, Fotos: Peter Bach

Schon zum 14. Mal verlieh die Salz der Erde MCC Gemeinde Stuttgart am Sonntag den „Rosa Detlef“: den Preis, der besonderes Engagement rund um die Themen Homo-, Bi-, Trans- und Intersexualität honoriert.Der Preis in der Kategorie Einzelperson ging an die Intendantin des Stuttgarter Theaters der Altstadt Susanne Heydenreich. „Schon zu Zeiten, als es noch nicht schick war, sich queerfreundlich zu zeigen, hat sie sich mit besonderer Empathie für Leute eingesetzt, die ausgegrenzt wurden,“ sagte Laudatorin Frl. Wommy Wonder . „Und sie sorgte dadurch auch dafür, dass Leute aus dem,heteronormativen‘ Lager mit der Thematik konfrontiert wurden und so die Gelegenheit bekamen, Vorurteile abzubauen – Brücken waren ihr immer wichtiger als Mauern.“„Nur,etwas tun‘ kann helfen gegen Angst, Angriffe und Unsicherheit“, würdigte Laudator Thomas Ott die Arbeit des LC Stuttgart (Lederclub) , der den Rosa Detlef in der Kategorie Gruppe erhielt. Und „etwas tun“ war viel mehr als etwas: „Du hast den Aufbau und die Arbeit der AIDS-Hilfe in Stuttgart massgeblich angeführt, die legendäre CSD-Hocketse mit zustande gebracht und bei der Gründung des Zentrum Weißenburg mitgewirkt“, so beschrieb Thomas Ott einen kleinen Ausschnitt der umfangreichen Geschichte des LC Stuttgart.Eine Jury, bestehend aus der Stuttgarter Sozialbürgermeisterin a.D. Gabriele Müller-Trimbusch, Travestie-Star Frl. Wommy Wonder sowie dem Pfarrer der MCC-Gemeinde Dr. Axel Schwaigert, hat die diesjährigen Preisträger ausgewählt.Der Festakt fand im Theater Rampe statt. Zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur waren geladen. Kammersängerin Helene Schneiderman und die Stuttgarter Jazz-Legende George Bailey haben die Veranstaltung musi­kalisch begleitet. Die Gäste spendeten für die Initiative just Human.Mit der Verleihung des Rosa Detlef an Menschen und Organisationen will die MCC Gemeinde Stuttgart andere ermutigen, sich selbst offen und mit Zivilcourage zu engagieren.Der Name der Auszeichnung erinnert an die Verfolgung Homosexueller während der NS-Zeit, als schwule Männer einen Rosa Winkel tragen mussten. Die Salz der Erde MCC Gemeinde Stuttgart wurde im April 2000 gegründet und ist ein Teil der größten Organisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender weltweit, ohne auf diese Gruppen beschränkt zu sein. Die Gemeinden der Metropolitan Community Church verstehen sich als Kirche, die niemanden ausgrenzt.