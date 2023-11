Quickie vom 25. Nov. 2023, eingestellt von Rian

rezension

|

Die Ausgabe von My Gay Eye/Mein Schwules Auge 20 für das Jahr 2023 hat das Thema "Uncensored / Unzensiert".



Nach den erfolgreichen thematischen Ausgaben "Sex Utopia", "Body Issues" und "Outdoors“ also ein "freier" Rahmen.

Die Jubiläumsausgabe #20 ist ein Best Of der Künstler, Fotografen und Autoren aus den vergangenen 20 Jahren mit je neuen bzw. noch unbekannten Werken. U.a. von Pierre et Gilles, Norbert Bisky, Wolfgang Tillmans und Tom of Finland, sowie Autoren wie Michael Sollorz, Arthur Rimbaud und Edmund White.



Angesichts immer größerer Restriktionen weltweit ist es den Herausgebern Rinaldo Hopf und Fedya Ili wichtig, bisher mühsam errungene Freiheiten zu verteidigen. Mit dem Jubiläumsthema „Unzensiert“ spielt das Buch auch auf die Restriktionen an, denen wir vermehrt auf Social-Media-Plattformen begegnen. Ein Satz aus dem Interview, das Slava Mogutin mit dem Grand Seigneur der Schwulen Literatur, Edmund White, für diese Ausgabe geführt hat, ist das Motto: „Ich interessiere mich mehr für das, was unter der Gürtellinie ist, als für das, was sich über dem Hemdkragen befindet.“

„Mein schwules Auge/My gay eye“ erscheint seit 2003 jährlich. Bisher wurden Arbeiten von über 500 internationalen Künstlern und Autoren vorgestellt und viele Perspektiven schwuler Erotik und schwulen Lebens gezeigt, auch jenseits des westlichen „Gay Way of Life“.Das Buch ist ab sofort u.a. über den, Nesenbachstr. 52, in Stuttgart oder imzu beziehen.