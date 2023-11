Quickie vom 24. Nov. 2023, eingestellt von Rian

kino : freiburg

Paris, Anfang der 1990er. Seit fast zehn Jahren wütet Aids in Frankreich, doch für weite Teile der Gesellschaft, die Regierung und die Pharmaindustrie ist es kein Thema. Die Aktivist*innen von „Act Up“ wollen auf die Missstände mit Farbbeutel gegen Forschungseinrichtungen und dem Kapern von Klassenräumen darauf aufmerksam machen. Dabei streiten sie selbst darüber, wie weit sie gehen dürfen. Als der 26-jährige Nathan dazustößt, verliebt er sich in Sean, den Radikalsten der Gruppe. Zusammen kämpfen sie an vorderster Front, selbst dann noch, als bei Sean die Krankheit schon längst ausgebrochen ist.In Kooperation mit Checkpoint Freiburg (AIDS-Hilfe) und der Schwulen Filmwoche