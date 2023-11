Quickie vom 22. Nov. 2023, eingestellt von Rian

frauen : freiburg

|

Die Freiburger Lesbenfilmtage bringen den Herbst wieder zum Flimmern. Am, liest Evan Tepest aus "Power Bottom". Danach steigt unsere große FLINTA*-Party im Waldsee mit DJ Conny.Am, zeigen wir drei Filme. Den Anfang macht der wunderbare Spielfilm "Sisi & Ich". Lasst Euch auf diesen etwas anderen Blick der Geschichte einer Kaiserin ein – es lohnt sich!Dann zeigen wir die sensible Dokumentation "Who am I not" von Tünde Skovran, die dafür den diesjährigen QueerScope Debütfilmpreis gewonnen hat.Den Abschluss bildet der hinreißende lesbische Klassiker "Better than chocolate" aus Kanada, einer unserer All Time Lieblingsfilme...