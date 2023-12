Quickie vom 3. Dez. 2023, eingestellt von Rian

Die neue, rein elektronische Party der Lovepop . Nicht regelmäßig, aber immer wieder. Nicht immer am gleichen Ort, aber irgendwo in einem Club der Stadt.steht für den 60. Geburtstag von Lovepop & Electrolove-Veranstalter Dirk, sein 35jähriges Veranstalterjubiläum & das Finale vom 15 Jahre Lovepop Stuttgart Jubiläumsjahr. Nichts liegt näher, als dies im Lehmann zu feiern. Back to the roots!Line Up: ND_BAUMECKER (Panoramabar.Resident / Berghain | Ostgut Ton - Berlin), Jorkes (Live at Robert Johnson - Offenbach | Freeride Millenium / Romantica - Stuttgart | Permanent Vacation), Jan Dalvik & Tino Machauer - live (Romantica Records / Lovepop / Fridas Pier - Stuttgart | Gothec Club Karlsruhe), Femcat (Romantica / Fridas Pier / Kowalski - Stuttgart), Martin Rapp (Lovepop.Resident / White Noise | Climax Inst. / Fridas Pier - Stuttgart)Artists: Vikamin (Lovepop & Climax Videoart | Garbicz- & Kolorádófestival - Ungarn | Goulash Disko Festival - Kroatien) und Vava Vilde (Queen of Drags - ProSieben | Rusalka - Staatsoper Stuttgart)