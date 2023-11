Quickie vom 11. Nov. 2023, eingestellt von Rian

Party For Open Minded People – Queer - Straight - Whatever

party : stuttgart

Für den elektronischen Part haben wir für die Lovepop am 2. Dezember zwei Frauen in deneingeladen.ist in Stuttgart schon lange keine Unbekannte mehr. Sie stand u.a. schon auf Fridas Pier, im Climax Institutes oder im Kowalski hinter den Decks, in der Romantica ist sie Resident-DJ.Sibels Sound ist ein Mix aus starken, treibenden Bässen, unterzeichnet von einer Auswahl an spacigen, futuristischen und hypnotischen Akzenten. Dabei bleibt sie ihrer klaren, minimalistischen Linie treu. Sibel lässt sich von einer Vielzahl von Musikgenres inspirieren und verbindet in ihrer Trackauswahl gerne Altes und Neues.An ihrer Seite steht, sie hat sich in kurzer Zeit einen Namen in der elektronischen Musikszene gemacht. Mit einem breiten musikalischen Spektrum, das von House über Breakbeats bis hin zu Deep Tech reicht, garantiert sie eine unvergessliche Nacht. Ihre energiegeladenen Sets sind eine Hommage an die Vielfalt der elektronischen Musik und überschreiten Genre-Grenzen. Yeliz spielte auch schon vorher im White Noise, im Yart-Club oder in der Detroit Bar.In dersteht die Stuttgarter DJ-Legendeam Pult. Er bespielte schon in den 1990er Jahren die Stuttgarter Clubs, das legendäre Roxy war seine Heimat, er war auch im Nachtwerk aktiv und mischt bei der „Sing du Sau“ – Karaoke im Schlesinger mit. Er bringt mit dem Sound der 1980er & 90er Jahre mit seiner ganzen Vielfalt sicherlich die Crowd wieder ins Schwitzen.