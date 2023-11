Quickie vom 19. Nov. 2023, eingestellt von Rian



Stuttgarter Solidaritätsschleife

welt-aids-tag : stuttgart

Am, dem, wird umvon der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. zur Bildung einer Solidaritätsschleife auf der Freitreppe beim Kunstmuseum auf dem Stuttgarter Schlossplatz aufgerufen. Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich möglichst rot zu kleiden! Seien Sie solidarisch: Zeigen Sie Schleife! Es spricht der Vorstand der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V.Anschließend folgt der gemeinsame Gang zur Gedenkstätte „Namen und Steine“ an der Staatsoper im Oberen Schlossgarten – Nähe Eckensee und Schicksalsbrunnen –, wo der an HIV/AIDS Verstorbenen gedacht wird. Das Gedenken wird musikalisch eingeleitet und geht über in einen weiteren Redebeitrag. Die Veranstaltung endet gegen 19.00 Uhr.