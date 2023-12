Quickie vom 10. Dez. 2023, eingestellt von Rian

bären : stuttgart

Karten für die Veranstaltungen gibt es schon jetzt im Vorverkauf - falls jemand noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist...



Freut ihr euch auch schon aufs nächste Bärentreffen ? Dann merkt euch schon einmal denvor. Das wird super-duper-mega-spitze! Denn wie die Zufälle des Weltenlaufs es so wollen, fallen gleich zwei irre Veranstaltungen mitten in das Bärentreffen und machen es dadurch zum zwei-ix-elligsten Bärentreffen ever ever ever: Da ist zum einen das 25jährige Jubiläum der Gaydelight-Party , das auf den Donnerstag fällt und zum zweiten das Finale des Eurovision Song Contests, das parallel zur Bärendisko stattfindet.