Quickie vom 10. Nov. 2023, eingestellt von Rian

Joyland erzählt in eindrücklichen Bildern eine vielschichtige, explosive Liebesgeschichte, in der es um Tradition, Familie und die eigene Freiheit geht.

Haider, ein Tagträumer, ist der jüngste Sohn einer konservativen pakistanischen Großfamilie. Während seine zielstrebige Frau Mumtaz als Kosmetikerin Geld verdient, kümmert er sich um seine Nichten und pflegt seinen Vater – doch ohne Einkommen und ohne Nachwuchs entspricht Haider in keinster Weise den Vorstellungen seiner Familie. Als er eines Tages unverhofft doch zu einem Job kommt, ändert sich Haiders Leben schlagartig: Heimlich tritt er nachts als Background-Tänzer in der Show der charismatischen Transfrau Biba auf. Aus anfänglicher Faszination entwickeln sich schnell tiefere Gefühle und Haider gerät in ein moralisches Dilemma – denn seine Familie erwartet sehnsüchtig einen Enkel von ihm, während er von seiner Freiheit träumt…Stuttgart: Delphi, dt./OmUMannheim: Atlantis, dt./OmUKarlsruhe: Schauburg, dt./OmUFreiburg: Friedrichsbau-Apollo, dt./OmUHeidelberg: Gloria, dt./OmUHeilbronn: Kinostar ArthausTübingen: Arsenal, dt./OmUUlm: ObscuraWeingarten: Linse Kulturzentrum, dt./OmUPforzheim (ab 16. Nov): Kommunales Kino, dt./OmU