Quickie vom 18. Nov. 2023, eingestellt von Rian

welt-aids-tag : mannheim

In ihrem ersten gemeinsamen Filmprojekt behandelt das hochrenommierte Dokumentarfilm-Duo Rob Epstein und Jeffrey Friedman (u.a. The Celluloid Closet, 1995) den Beginn des Aids Memorial Quilts. In diesem gemeinschaftlichen, bis heute andauernden künstlerischen Projekt einer Patchwork-Decke werden Erinnerungsstücke von Aids-Toten zusammengewebt und damit dem Vergessen und der Ignoranz entrissen. Der Film fasst die Erfahrungen der ersten Dekade des Umgangs mit Aids zusammen, die Trauer über die Verluste, die Wut über die Untätigkeit der Reagan-Regierung und den Kampfgeist der Aids-Bewegung. Zu einer Zeit, in der die schwulen Opfer der Epidemie in den Medien unsichtbar blieben, bot der Film das ganze Instrumentarium einer großen Hollywoodproduktion auf, mit Dustin Hoffman als Erzähler und Bobby McFerrin als Soundtrack-Komponist, um das Thema so selbstbewusst wie möglich zu erzählen. 1989 erhielten die Filmemacher für dieses unentbehrliche Dokument schwuler Geschichte den Oscar für den besten Dokumentarfilm.Einführung: Em Brett, Kosi.maIn Kooperation mit Kosi.ma, Zentrum für sexuelle Gesundheit Mannheim