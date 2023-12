Quickie vom 2. Dez. 2023, eingestellt von Rian

party : ulm

Süddeutschlands erfolgreichste Gay-Partylabel kommt nach drei grandiosen Events wieder nach Ulm! Gleicher Ort - gleiche Eskalation! Mitten in der Einkaufsmeile von Ulm, zentral in der Stadtmitte, befindet sich der wunderschöne Club Cocomo.DJs of the Night: DJ CK (Sexy Köln) und Surprise DJ (Fame Stuttgart). Mit Walking Acts und Sexy Dancers.Erlebe den Gay-Party-Blockbuster in einer ultimativen Traumlocation. FAME - das ist Glamour, Leidenschaft und Inbegriff für eine perfekte Partynacht.