Am 02.12. bringt DJ Alicea aus München die PUMP zum Brodeln. Als Resident der queeren Partyreihe Garry Klein im dortigen Club Rote Sonne spielt sie alles von Hardgroove über House und Trance bis hin zu düsterem, hypnotischen Techno. Dieses Jahr feierte sie ihr internationales Debüt in New York und startete in Stuttgart ihre eigene Veranstaltungsreihe Hyperdose.Für den ekstatisch-elektronischen Sound drumherum sorgen wie immer die Hosts und Residents der PUMP, Umbra und Ben Hille alias Bang & Cherry.Sexy Outfits welcome, ob sporty, kinky, topless oder in Drag. Nicht erwünscht ist Body-Shaming, denn auf dem PUMP-Dancefloor sind alle Körper schön. Die PUMP will für ihre Community ein Safe Space sein.PUMP ist sehr gay, aber keine men-only Party. Queere Menschen aller Geschlechter sind immer willkommen, wie grundsätzlich im Climax.We PUMP, you jump!