Quickie vom 20. Nov. 2023

Quelle: Filmschau Baden-Württemberg

Wie steht es um die Akzeptanz queerer Menschen in Stuttgart? In ihrem Dokumentarfilm "" läßt Yessica Großkopf Stuttgarter Community-Größen zu Wort kommen: Laura Halding-Hoppenheit, Wirtin des bekannten Kings Club und Szene-Kennerin, Claudius Desanti, Leiter einer Agentur, die sich auf die queere Community spezialisiert hat, Alex Häfner, trans*-Mann und Gründer des Stuttgarter Vereins "Mission Trans" und Luisa, polyamor lebend. Mit zwei Kurzdokus von Janboris Rätz, bekannter SWR-Moderator*in, und Atahan Demirel, einem queeren Muslim, werden weitere Facetten des queeren Lebens gezeigt.Musikalisch unterstützt wird die Sendung von der Stuttgarter Band "The Titty Twisters", die einen Einblick in die queeren Aspekte der Musik geben. Die 90-minütige Dokumentation entstand für die Studioproduktion TV der Hochschule der Medien Stuttgart. Yessica Großkopf studiert Audiovisuelle Medien an der Hochschule der Medien. ‚Straight as a Circle‘ von Yessica Großkopf wird am, im Programm der 29. Filmschau Baden-Württemberg im Kino der Hochschule der Medien (Nobelstraße 10, Stuttgart) gezeigt.Der Spielfilm ‚‘ von Kolja Malik wird am, im Programm der 29. Filmschau Baden-Württemberg in den Innenstadtkinos Stuttgart gezeigt. Der junge Modedesigner Tristan ist dabei, seine Träume zu verwirklichen und seine Karriere zu starten. Doch der Preis der künstlerischen Selbstverwirklichung sind verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse, in denen er gefangen ist. Sunny verkauft Freiheit und ist darauf spezialisiert, Dinge zum Explodieren zu bringen. Er legt eine Zündschnur durch Tristans Leben – es funkt, die beiden verlieben sich. Als sie endlich aufhören, gegeneinander zu kämpfen, kämpfen sie gegen die Realität. Sie fahren mit dem Taxi durch Brandenburg und steigen in Las Vegas aus. Doch die Realität schlägt zurück.Kolja Malik schrieb sein erstes Drehbuch mit elf Jahren und erhielt als Jugendlicher Nachwuchs-Filmpreise für Experimentalfilme. Er arbeitete als Regieassistent und später als Videokünstler am Theater Aachen. Dort dreht er mit Mitgliedern des Schauspielensembles ohne Budget den Langspielfilm "Und am Ende sind sie alle allein", der 2015 Premiere auf dem Festival des deutschen Films hatte. 2018 wurde Maliks 30-Minüter "Storkow Kalifornia" Eröffnungsfilm der Sektion Perspektive Deutsches Kino auf der 68. Berlinale und Teil der Short Film Corner des Festivals in Cannes 2018. Nach dem Diplom an der Filmakademie Baden-Württemberg dreht Kolja Malik seinen zweiten Langspielfilm "Las Vegas" (98 Minuten) in Berlin, Los Angeles und Las Vegas.Wie alle anderen Filmschau-Filme läuft auch die Doku "" von Anton Kleinert in der Innenstadtkinos. Der HdM-Student porträtiert den in Stuttgart lebenden schwulen Fotografen Anthony Curri. Die verschiedenen Momentaufnahmen geben intime Einblicke in seine persönliche Entwicklung als homosexueller Mann. Anthony setzt sich mit seinen eigenen Unsicherheiten und Ängsten auseinander. Wie überschreitet man Grenzen und kann sich selbst ausdrücken? Der Film wird amim Doku-Block 7 im Kino EM2 gezeigt.Nicht verpassen - Premieren-Marathon bei der 29. Filmschau Baden-Württemberg: Regisseur Dito Tsintsadze kommt auch mit Hauptdarsteller Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg", "Im Westen nichts Neues") zum Screening seiner bitterbösen Kinokomödie "Roxy". Regisseur Simon Verhoeven läßt in seinem neuen Kinofilm "Girl You Know It's True" nochmals das Skandal-Pop-Duo "Milli Vanilli" abstürzen. Verhoeven, der britische Starregisseur Roger Spottiswood ("James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie", "Bob, der Streuner") und der indische Action-Star Anshuman Jha sprechen in Workshops über ihre Filmarbeit. Glamour is back – vom 6. bis 10. Dezember in den Innenstadtkinos Stuttgart.