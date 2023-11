Quickie vom 2. Nov. 2023, eingestellt von Rian

trans*

Der Gedenktag für die Opfer von Transfeindlichkeit (Transgender Day of Remembrance, TDoR) ist dem Gedenken an diejenigen gewidmet, die aufgrund von Hass oder Vorurteilen gegenüber transsexuellen und transgender Menschen ermordet wurden.Der Aktionstag zum TDoR gibt die Möglichkeit, den Fokus explizit auf Anliegen transsexueller und transgender Menschen zu richten. Der TDoR gibt zudem allen Verbündeten die Gelegenheit, gemeinsam mit uns voranzuschreiten und derer zu gedenken, die Opfer transfeindlicher Hassverbrechen wurden.Auch in diesen Jahr werden wieder in ganz Baden-Württemberg rund um den TDoR unterschiedlichste Aktionen gegen Transfeindlichkeit und für mehr Akzeptanz von Transgeschlechtlichkeit und der Vielfalt von Geschlecht stattfinden. Öffentliche Gedenkveranstaltungen wie Mahnwachen, Workshops, Filmvorführungen und -gespräche laden ein zum Informieren, Sichtbar Sein und Solidarität zeigen.