Quickie vom 10. Nov. 2023, eingestellt von Rian

szene : stuttgart

|

Quelle: Zentrum Weissenburg

Der Flügel ist gestimmt, die ersten Vorbereitungen sind schon getroffen und selbst die kleinen Flyer liegen schon aus: das Winterfest der Weissenburg kann kommen.Wie immer bei unseren Festen wird es Speisen nicht à la carte geben, sondern Kreationen für den Tag. Ebenfalls wie immer wird es ein Kuchenbuffet geben, für das wir uns über leckere Spenden freuen. Ein Aufruf an die ambitionierten Semi-Professionellen-Bäcker*innen unter Euch!Wir freuen uns natürlich auch zu diesem Fest über regen Besuch und, wie könnte es anders sein, sind wir sehr dankbar, wenn sich wieder einige Helfer*innen bereit erklären, uns tatkräftig an der Theke, beim Bedienen, an der Kaffee- und Kuchen“bar“ und in der Küche zu unterstützen.