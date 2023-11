Quickie vom 23. Nov. 2023, eingestellt von Rian

Alle Jahre wieder beteiligt sich auch die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. am Weihnachtsmarkt der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Und wie immer sind viele Köstlichkeiten im Angebot.

Der Verkaufs- und Informationsstand der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. ist schon seit vielen Jahren auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt etwas ganz Besonderes: ein „Treffpunkt der Vielfalt“! Er befindet sich seit einigen Jahren direkt hinter dem Rathaus an der Nadlerstraße/Pierre-Pflimlin-Platz! Hier findet man nicht nur Glühwein und Punsch, sondern auch kleine Präsente und Mitbringsel wie z.B. Marmeladen, Socken, Schals, Topflappen, Nudeln, Gebäck, Seifen…. Auch HIV-/STI-Präventionsmaterial – wie Broschüren, Kondome und AIDS-Schleifen – sind am Stand erhältlich.Eröffnet wird der Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2023 am, um 17.00 Uhr. Bis zum 23. Dezember können sich Besucher und Besucherinnen vonundan den Köstlichkeiten des Verkaufs- und Informationsstandes der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. erfreuen und gesellig-kurzweilige Stunden erleben.