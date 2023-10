Quickie vom 24. Okt. 2023, eingestellt von Rian

karlsruhe

Die Gemeinderatsfraktion DIE LINKE stellt auf Basis eines Businessplans der Boston Consulting Group im Karlsruher Gemeinderat einen Haushaltsantrag über 80.000 Euro jährlich für ein queeres Zentrum. Die Grünen erwähnen die institutionelle Förderung eines queeren Zentrums in ihrer Haushaltsrede und reichen einen Antrag über 35.000 Euro jährlich ein.Was in vergleichbaren Städten wie Tübingen, Heidelberg, Mannheim oder Stuttgart schon existiert, will der gemeinnützige Verein queerKAstle auch in Karlsruhe ermöglichen: Ein queeres Zentrum, das der gesamten queeren Community offensteht und verschiedene Angebote von Bildung über Beratung bis hin zu kulturellen Veranstaltungen schafft. Nicht nur wäre ein solches Zentrum für die ca. 33.000 queeren Menschen und die existierenden queeren Gruppen in Karlsruhe Treffpunkt, Anlaufstelle und Safe Space. Auch würde Karlsruhe durch ein queeres Zentrum dem städtischen Anspruch, eine weltoffene und vielfältige Großstadt zu sein, gerechter werden und gleichziehen mit ähnlich strukturierten Städten in der gesamten Bundesrepublik. Bereits im Sommer überreichte der Beirat von queerKAstle OB Frank Mentrup den Forderungskatalog „Queer leben in Karlsruhe“, nun werden die Forderungen im Hinblick auf den städtischen Haushalt noch konkreter.