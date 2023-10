Quickie vom 26. Okt. 2023, eingestellt von Rian



Foto © Chris Frühe

gala & party : karlsruhe

Zur Gala der Vielfalt für ZeSIA – Zentrum für Sexuelle Gesundheit, Identität & Aufklärung Karlsruhe lädt der Förderverein der AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. am Freitag, den 8. Dezember, ins Badische Staatstheater Karlsruhe ein.Zahlreiche Künstler:innen des Staatstheaters Karlsruhe zeigen gemeinsam mit dem Karlsruher Kneipenchor und Überraschungsgästen in ihrer Show Flagge für ein buntes und vielfältiges Karlsruhe. Sie lassen dabei von einer Zukunft träumen, in der alle so gleich geachtet werden, wie sie verschieden sind. Diese Haltung bildet schon heute die Basis des umfassenden Angebots der Beratungsstelle ZeSIA.Schirmfrau ist Uta-Micaela Dürig, sozialpolitische Vorständin des Paritätischen Baden-Württemberg.Tickets zu 25 € / 35 € / 45 €. Die Einnahmen der Benefizgala kommen ZeSIA – Zentrum für Sexuelle Gesundheit, Identität & Aufklärung Karlsruhe zu Gute. ZeSIA ist seit Februar 2023 der Name der Beratungsstelle der AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V.Wie immer gibt es eine Tombola mit tollen Preisen sowie im Anschluss eine Aftershow-Party mit DJane Käry. Der Eintritt zur Aftershow-Party ist frei.