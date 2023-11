Quickie vom 4. Nov. 2023, eingestellt von Rian

Süddeutschlands größte & erfolgreichste Gay-Party feiert Geburtstag

party : stuttgart

14 Jahre Fame – 14 Jahre mit Euch. Was vor 14 Jahren als "einmalige Party-Idee" begann, ist heute die mit Abstand erfolgreichste Gay-Partyreihe in Süddeutschland.Es wird die Party des Jahres 2023 – das ist ein Versprechen! Der ultimative Gay-Hotspot in Süddeutschland. Mit DJ CK (Sexy Köln) und DJ Soulstar (Perfect Lovers), einer Opening-Show, gigantischer Lasershow, CO-Kanonen, Live Shows und Walking Acts...