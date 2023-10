Quickie vom 23. Okt. 2023, eingestellt von Rian

party : heidelberg

|

Geboren in Saporischschja, Ukraine, bringt Dana Montana eine lang erwartete Vielseitigkeit in die Clubszene. Inspiriert vom Sound und der wahnsinnigen Partyenergie der 90er, nimmt sie euch mit auf eine musikalische Reise von GheFotech & Electro bis hin zu Techno & Hardcore. Als Resident der berühmt-berüchtigten „Drag Me To Hell“-Nächte und Eigentümer*in von Lovegroove sie sich den vielversprechenden Titel „soundtrack of dancefloor makeouts“ gesichert.The Q ist eine Party Reihe von queeren Menschen für queere Menschen und deren Allies. Unser Ziel ist es, allen queeren Menschen einen Raum zur freien Entfaltung zu bieten. Gerade deshalb ist es wichtig, dass ihr euch bewusst seid wie viel Raum ihr auf der Party einnehmt und wie ihr miteinander umgeht. Unsere Party ist ein Ort, an dem achtungsvoll mit den Grenzen unserer Mitmenschen umgegangen wird. Folglich dulden wir keine Grenzüberschreitungen und keine Form der Diskriminierung, seien diese sexistischer, queer feindlicher, rassistischer oder anderer Art.