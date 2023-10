Quickie vom 22. Okt. 2023, eingestellt von Rian

party : freiburg

|

Schmeißt euch in eure besten Outfits und macht euch bereit für eine heiße Party! CuteCactus , die queere Party, die du nicht verpassen willst, ist zurück!Diesmal bringt DJ Tobice aus Hamburg die Bude zum Beben. Wir haben ihn beim CSD in Hamburg entdeckt, wo er die Menge zum Kochen gebracht hat. In Hamburg hat er auch schon bei Pink Inc. Party, im Bermuda – St. Pauli, dem Yutaka und im Babylon aufgelegt.Du bist 16 oder älter und willst eine geile Party erleben? Dann bist du hier genau richtig! Unsere Queer & Friends Party ist der Place to be für alle LGBTQ+ Jugendlichen. Hol dir deinen Platz auf der Tanzfläche – und bring deine Crew mit!Und hey, keine Sorge, wenn du zum ersten Mal auf einer LGBTIQ+ Party bist. Hier geht’s nur um eins: Spaß haben! Flirte, quatsche und tanz, als gäbe es kein Morgen. Und das Beste? Du kannst dich so austoben, wie du bist, ohne Vorurteile und mit coolen Leuten, die genau wie du sind.Special Deal für alle Partygänger, die früh buchen: Hol dir dein Ticket bis zum 27.10.2023, 23:59 Uhr online und spare Kohle! Mit deiner Crew unterwegs? Holt euch unsere Gruppentickets für 5 oder 10 Leute – und räumt den Rabatt + Gutscheine ab!