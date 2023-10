Quickie vom 21. Okt. 2023, eingestellt von StevenStgt

Für den elektronischen Part bei der Lovepop am 4. November im White Noise Club reist diesmal der Züricher DJ George Blake an. In der Schweiz ist er kein Unbekannter, er spielte schon im legendären Hive-Club zusammen mit Konstantin Sibold oder im Sender. Er ist bekannt für die spielerische Kombi von Melodic Techno mit zahlreichen Elementen aus allen Ecken der Musik, immer mit einer kräftigen Bassline. Seine transformative, energetische Musik nimmt die Tänzer:innen mit auf eine packende elektronische Entdeckungsreise.An seiner Seite steht Lovepop-Resident Martin Rapp. Schon seit den 1990er Jahren steht er hinter den Decks, er selbst bezeichnet sich als „DJ for Electronic-Feel-Good-Music“. Sein Weg führte ihn nicht nur durch die komplette Stuttgarter Clubszene, auch bundesweit und international ist er gerne gebucht. Egal ob im Züricher Hive, im Mannheimer Connexion, bei der legendären CockPit in Köln, in Wien, in Berlin und in vielen anderen Städten überzeugte er schon mit seiner aussergewöhnlichen, musikalischen Bandbreite.In der White Noise Bar spielt Matthew Black Pop, Dance & Queer Classics. Egal ob bei der Lovepop in Stuttgart & Augsburg, beim SchwuLesDance in Freiburg, dem Bunten Rauschen in Karlsruhe, der Himbeerparty in Mannheim oder dem Exile in Köln, Matthias (Matthew) brachte die Crowd immer zum Schwitzen.Los geht es bereits um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 13€. Es gibt auch eine grosse Open Air Area mit Aussenbar, falls das Wetter gut sein sollte.Beachtet auch das Kombiticket von der Lovepop & der Pump-Party im Climax Institutes, die am gleichen Abend stattfindet, es ist sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse erhältlich.