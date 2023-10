Quickie vom 20. Okt. 2023, eingestellt von Rian

"Schöne Bescherung" – unter diesem Motto lädt Frl. Wommy Wonder zu Ihrer Weihnachtsshow am 25. Dezember. Dieses Jahr sind neben Wommy und Elfriede Schäufele der wunderbare Wolfgang Seljé zu Gast sowie die schwäbische Powerfrau Käthe Kächele... in der Konstellation war's schon für Dezember 2020 geplant, da fiel's dann aber wegen "wir wissen schon und reden nicht mehr drüber und verdrängen das am besten" aus, daher freut Wommy sich umso mehr auf dieses Mal. Es wird witzig, es wird schmissig, es wird schwäbisch...Wer dabeisein oder Karten verschenken möchte: Infos auf www.wommy.de , Tickets bei allen VVK-Stellen, im Theaterhaus direkt unter 0711/40 20-7 20 oder hier direkt online "Wir freuen uns auf Euch, bringt die bucklige Verwandtschaft mit, bei uns habt Ihr mehr Spaß als unterm Christbaum. Und essen kochen müsst Ihr dann auch nicht, weil man im Theaterhaus auch noch super essen kann."