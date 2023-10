Quickie vom 21. Okt. 2023, eingestellt von Rian

csd : karlsruhe

Am 1. Juni 2024 feiert Karlsruhe einen ganz besonderen CSD, denn es ist das 40-jährige Jubiläum des ersten CSD in Karlsruhe im Juni 1984. 2024 möchten die Veranstalter Bilanz ziehen: Was haben wir erreicht? Welche Kämpfe sind seit 40 Jahren unverändert? Was muss in Zukunft geschehen, damit queere Menschen gleichberechtigt, in Freiheit und sicher leben können?Wählt aus den vier Mottovorschlägen euren Favoriten und entscheidet so gemeinsam mit dem Orga-Team, unter welchem Motto der Jubiläums-CSD Karlsruhe 2024 stattfinden wird.