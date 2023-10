Quickie vom 13. Okt. 2023, eingestellt von Rian



Die Wiener Dragqueen Candy Licious will den Kindern zeigen, dass es Ok ist, wenn man als erwachsener Mann etwas „anders“ aussieht. Wir sind alle unterschiedlich und anders und somit sind wir auch alle normal – wir sind alle Menschen. Kinder sollen ermutigt werden und können beim Zuhören ihre Kreativität ausleben. Das Beste an den Lesungen ist das Einhorn Elke Licious, welches Candy auf jeder Lesung begleitet. Die bunte Drag-Kunst vermittelt Selbstliebe, Diversität und Akzeptanz – gut verpackt in kindgerechte Geschichten, die genau diese Botschaften enthalten.Die Geschichten, aus denen Candy liest, handeln von mutigen Helden, ausgeschlossenen Tieren oder abenteuerlichen Piratinnen, die alle am Ende der Geschichte mit ihrem „Anderssein“ etwas Großes schaffen.Wenn sie nicht Kindern vorliest, moderiert sie verschiedene Prides in Österreich, moderiert Events, klärt auf und zeigt sich immer solidarisch für die ganze LGBTIQ Community. Sie ist die Rainbow Queen aus Österreich und spätestens seit ihrem TEDxVienna Talk wissen alle, was ihr Motto ist: „Build Bridges – not walls“.Die Kinderbuchlesung eignet sich für Kinder ab 4 Jahre bis 100 Jahre.Der Eintritt ist kostenlos – über eine Spende würden wir uns jedoch freuen!