Quickie vom 19. Okt. 2023, eingestellt von Rian

Veranstaltungsreihe zeigt vielfältige Perspektiven von trans* Menschen

trans* : rhein-neckar

Quelle: Stadt Mannheim

Vom 1. bis 30. November 2023 finden in Mannheim und Heidelberg wieder die Trans*Aktionswochen statt. Sie umrahmen den „Trans* Day of Remembrance“, der weltweit am 20. November auf trans*feindliche Gewalt und Diskriminierung aufmerksam macht. Die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar zielen auf Sichtbarkeit der und Aufklärung über die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten und deren Ausdrucksform sowie Empowerment für trans*, nicht-binäre und inter* Menschen.