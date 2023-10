Quickie vom 17. Okt. 2023, eingestellt von Rian

kurs : stuttgart

Am Samstag, den 4. November (10:30 Uhr bis 12 Uhr) gibt es bei Abseitz einen Futsal-Workshop. Der Workshop findet in der Halle des Karls-Gymnasiums statt und wird von Julika vom Hochschulsport Tübingen geleitet. Mitglieder zahlen 5 Euro und Nicht-Mitglieder 10 Euro. Anmeldungen sind bis zum 28. Oktober über office@abseitz.de möglich.Julika wird verschiedene Übungen mit den Teilnehmer*innen machen. Ihr ist wichtig zu betonen, dass dieser Workshop für alle ist: egal ob schon Vorerfahrungen im Fußball da sind oder mensch totale*r Anfänger*in ist. Wer also Lust hat, reinzuschnuppern, gerne anmelden . Es sind noch viele Plätze im Workshop frei.Bitte mitbringen: bequeme Sportkleidung und Hallenfußballschuhe