17. Okt. 2023

stuttgart

Bereit für die gruseligste Party des Jahres? Dann heißt es Willkommen in unserer jährlichen Halloween-Verwandlung im K29! Hier wird das gesamte Lokal zu einem Kabinett der schauerlichen Absonderlichkeiten.In unserem reich verzierten Gewölbekeller wirst du Zeuge, wie der Graf dich zu den schrägsten Bad Taste-Hits aus vergangenen Jahrzehnten einlädt. Von den Katzenjammer-Ikonen der 80er über Euro-Dance und C-Promis der 90er bis hin zu trashiger Schlager- und Spaßmusik von gestern bis heute – bei dieser Party bleibt kein Grabstein still.Hier gibt es keine Grenzen, schließlich sind die Geschmäcker düsterer Geschöpfe bekanntlich äußerst eigenartig. Das Motto lautet: Je schräger, desto besser!Um deine Kräfte zu stärken, servieren wir eine nahrhafte Blut-Bowle und ein reichhaltiges Sortiment an Süßigkeiten und herzhaften Snacks. Aber sei gewarnt, sie könnten bereits ein Auge auf dich geworfen haben...Wenn dir der Trubel im Keller zu viel wird, kein Problem! Im oberen Außenbereich geht es etwas ruhiger zu, und hier steht die Gemütlichkeit im Vordergrund.Übrigens, Verkleiden ist gern gesehen, aber keine Pflicht. Also, mach dich gruselig schick, bring schaurige oder schräge Musikwünsche mit und lass uns gemeinsam eine Halloween-Nacht feiern, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt!