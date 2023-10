Quickie vom 18. Okt. 2023, eingestellt von Rian

Genre: Ein queerdunkler-kunterbunter musikalischer Mix mit Glitzerschüben. (Hyper) Pop, Indie, Disco, Electro, Hip Hop u.a.Das Queergestreift Team lädt an Halloween ein zu einer ganz besonderen Ausgabe des satanischen Totentanzes. Der Erlös der Party verschwidet im Sarge des Christoph Straße und aufersteht zur nächstjährigen Pride.Tickets gibt es ab sofort in der Kula Bar, im Zebra Kino oder beim Kulturkiosk an der Schranke (zu den jeweiligen Öffnungszeiten) für 8 €. Auch online bekommt ihr Karten (zzgl. einer Systemgebühr von 1,60€).Davor gibt es ab 21 Uhr dieim Zebra-Kino!