Quickie vom 17. Okt. 2023, eingestellt von Ben Hille

party : stuttgart

We PUMP, you jump!





Line-Up: Feasting (Gegen, Members, Lecken - Berlin), Umbra (Bang & Cherry, Mr. Wednesday), Ben Hille (Bang & Cherry, Lovepop), MCG (Climax Inst.)

Bei der PUMP heißt es „Feel free to express yourself!“. Sexy Outfits sind an diesem Abend erwünscht, ob sporty, kinky, topless oder in Drag.Nicht erwünscht ist allerdings Body-shaming, denn auf dem PUMP-Dancefloor sind alle Körper schön. Die PUMP will für ihre Community ein Safe Space sein.PUMP ist sehr gay, aber keine men-only Party. Queere Menschen aller Geschlechter sind immer willkommen, wie grundsätzlich im Climax.