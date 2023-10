Quickie vom 28. Okt. 2023, eingestellt von Rian

Das QueerfilmTeam lädt in diesem Jahr endlich wieder zu einer Queer-Dance-Party mit Drag-Show! Die fabulöse Veronica Mont Royal und die hinreißenden Miss Perm und Didi Divalicious sorgen auf den hippen Vibes von AD the DJ für einen unvergesslich bunten Abend. Und dass es am Einlass neben Süßigkeiten auch Bewertungszettelchen für die Filme gibt, sind gute alte Esslinger Festivaltraditionen, die selbstverständlich auch 2023 gepflegt werden.Schmeißt Eure High Heels an und packt Eure beste Disco-Frisur aus - die Party dauert bis 3:00 Uhr, und wir versprechen, dass die Dance Moves so heiß sind, dass sie sogar den DJ zum Schmelzen bringen!Lasst uns die Nacht mit Drag Queens, Queerness und einer Menge von Glitzer undGlamour erleben!