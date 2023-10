Quickie vom 20. Okt. 2023, eingestellt von Rian

Mehr denn je überzeugt das Programm des 35. Querfilmfestivals Esslingen (9. bis 15. November), das damit eines der ältesten Festivals seiner Art in Deutschland ist, durch seine Vielfalt: eine spannende, emotionale, buntschillernde, tiefgehende, stets aber auch unterhaltsame Entdeckungsreise in die Welt des queeren Kinos.Auch die Herkunft der Filme ist äußerst vielfältig und umfasst Regionen, die üblicherweise eher weiße Flecken auf der „cineastischen Landkarte“ markieren oder zumindest in deutschen Kinos kaum vertreten sind wie etwa Pakistan, Albanien, Kosovo, Rumänien oder Bulgarien. Dies alles gilt auch für den fast schon legendären und äußerst beliebten Kurzfilmabend, der am Samstagabend Premiere hat und am Sonntag wiederholt wird.